Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu susține ca Primaria Timișoara este la un pas de a realiza podul Jiul peste Bega, insa mai are un obstacol de trecut. Concret, potrivit edilului-șef, nu se poate da drumul la licitație pentru execuția lucrarilor deoarece trebuie cumparate mai multe construcții private aflate pe un teren…

- La data de 31.01.2020, pe raza județului Covasna s-au produs doua accidente de circulație grave soldate cu victime. La data de 31.01.2020, in jurul orelor 13:30, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier cu victima in care a fost implicat un pieton. Din…

- "Suntem pe cale sa achizitionam clubul Dinamo, din Romania. In acest moment, avem negocieri ale formei finale de contract", a spus Tahnoon Nimer, conform sport.ro. Abu Dhabi Business Development este un grup care detine peste 60 de companii si are legaturi stranse cu diverse guverne ale lumii. Recent,…

- In perioada minivacantei de Revelion, pompierii, vor fi zilnic la datorie pentru asigurarea misiunilor orientate spre salvarea vietii, bunurilor si protectiei mediului. Premergator acestei perioade, inspectorii de prevenire au derulat, la nivel județean, 63 de actiuni de indrumare si control, pentru…

- Transportul in comun exclusiv electric a devenit realitate astazi, in Romania, intrucat un oraș a introdus, in urma cupuțin timp, in circulație 20 de autobuze electrice, ce au fost cumparate cu fonduri europene.

- Jucariile pentru copii trebuie cumparate numai din locuri autorizate si intotdeauna este de preferat sa fie alese produse potrivite pentru varsta copilului. Micutii trebuie supravegheati atunci cand se joaca, mai recomanda directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca noii șefi ai DIICOT, DNA și PG nu vor fi numiți politic. Intrebat de reporterul ȘTIRIPESURSE.ro cum comenteaza faptul ca Guvernul Orban incalca o recomandare MCV care stipula ca numirile șefilor de instituții din justiție sa se faca cat mai transparent,…

- In Romania, trebuie sa existe o educație a consumatorului, astfel incat romanii trebuie sa cumpere alimente doar din locuri autorizate, potrivit directorului Direcției Generale Control și Supraveghere Piața și Armonizare Europeana din ANPC, Paul Anghel, potrivit Mediafax.„Trebuie sa existe…