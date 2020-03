Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Complexului Energetic Oltenia (CEO) au intreprins mai multe masuri de protectie a salariatilor, pentru reducerea la minimum a riscului de contaminare cu COVID-19, fiind asigurata continuitatea operationala si de productie a companiei, potrivit unui comunicat de presa postat, luni, pe…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentara(ANSVSA) a elaborat si transmis catre Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor(DSVSA) judetene, instructiuni care detaliaza recomandarile privind aplicarea unor masuri suplimentare pentru reducerea riscului…

- Avand in vedere evolutia pandemiei cu COVID – 19 la nivelul Romaniei, precum si masurile restrictive de circulatie a persoanelor si bunurilor dispuse de Guvernul Romaniei ca urmare a instituirii starii de urgenta, consideram necesara implementarea si la nivelul unitatilor de vanzare cu amanuntul inregistrate…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) a elaborat si transmis in teritoriu recomandarile privind aplicarea unor masuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID-19 la nivelul unitatilor de vanzare cu amanuntul, in incinta carora au acces…

- In prima parte a zilei, situația la nivel de județ in problematica noului coronavirus, indica un numar total de 1.802 de persoane aflate in izolare, dintre care 115 erau in carantina. Din fericire, raman tot doar 2 persoane la care a fost confirmata infectarea cu Covid – 19 și niciun deces inregistrat.…

- Este vorba despre un barbat, care a venit din Franța, dar s-a oprit in București și, pentru ca prezenta simptome, a fost internat la Institutul “Matei Balș”, iar testarea coronavirus a fost pozitiva. Apare pe statistici ca fiind din Bacau, doar pentru ca are domiciliul aici. Dar, cum spun și autoritațile…

- Primaria Bacau pune la dispoziția cetațenilor numarul de telefon 0234.984, disponibil 24/7 pentru ca cei interesați sa poata solicita sprijin referitor la situația generata de noul coronavirus. Un operator va prelua apelurile și in funcție de problemele identificate va anunța Direcția de Sanatate Publica…