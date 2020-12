Stiri pe aceeasi tema

- Japonia se confrunta cu un nou val al pandemiei de coronavirus inainte de sarbatorile de iarna, iar anumiți lideri locali au inceput sa ii indemne pe cetațeni sa poarte masca de protecție inclusiv in propriile locuințe, potrivit Bloomberg, citat de Mediafax.

- Forțele de aparare au fost mobilizate in urma ninsorilor abundente care s-au abatut saptamana aceasta in Japonia, pentru a ajuta peste 1.000 de oameni blocați cu mașinile pe o autostrada situata la nord de Tokyo, relateaza CNN. Stratul de zapada depașește doi metri in unele regiuni.Peste 1.000 de oameni…

- Peste 1.000 de șoferi sunt blocați de doua zile pe o autostrada din Japonia din cauza ninsorilor puternice.Autoritațile au imparțit oamenilor din mașini alimente, carburanți și paturi. Blocajul uriaș s-a produs pe autostrada Kan-etsu, care leaga capitala Tokyo de orașul Niigata.

- Participanții la filmarile realizate in județul Neamț nu mai trebuie sa poarte masca de protecție. Decizia aparține Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Autoritațile susțin ca masura ii va ajuta pe realizatorii de emisiuni și de documentare, anunța MEDIAFAX.Decizia a fost anunțata…

- Autoritatile de la Tokyo au decis ca apa contaminata de la centrala nucleara de la Fukushima, peste 1,2 milioane de tone stranse dupa dezastrul din 2011, sa fie deversata in Oceanul Pacific, scrie presa japoneza citata de The Guardian. Pescarii locali se opun deciziei, precizand ca aceasta decizie le-ar…

- Jandarmii dambovițeni intensifica verificarile privind respectarea masurilor de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 Intrucat numarul de cazuri nou confirmate este in continua crestere, pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul coronavirus, jandarmii dambovițeni au executat zilnic…