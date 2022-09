Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis o serie de recomandari privind igiena in unitatile de invatamant, in contextul pandemiei cu SARS-COV-2 si al apropierii sezonului gripal, printre acestea fiind purtarea mastii in spatiile inchise aglomerate si realizarea, la prima ora de curs, zilnic, de catre cadrele…

