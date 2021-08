Recomandări pentru utilizarea aerului condiționat. Cum trebuie folosit pe caniculă astfel încât să nu dăuneze Zilele caniculare ne determina sa folosim aerul condiționat excesiv. Acest dispozitiv trebuie insa utilizat cu atenție, pentru ca altfel ne-ar putea dauna. Diana Cimpoeșu, coordonator UPU SMURD Iași a explicat care este pericolul utilizarii aerului condiționat in zilele toride de vara. „Pot exista organisme sanatoase care sa reziste unui șoc termic, dar nu e bine sa facem lucru asta. E bine sa fim moderați, iar trecerea de la foarte cald la foarte rece sa fie facuta treptat. 16, 18 grade Celsius nu sunt temperaturi recomandate. De asemenea imersia corpului in apa rece poate fi riscanta, putand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

