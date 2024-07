Recomandări pentru tinerii care merg la festivaluri: ”Nu acceptați niciodată băuturi nedeschise în fața voastră” Sezonul de vacanțe este in toi, oferind tinerilor momentul ideal pentru festivaluri atat la malul marii, cat și in Capitala. Un aflux mare de turiști este așteptat in acest weekend in Capitala, iar polițiștii sunt deja in misiune in zonele aglomerate, cum ar fi Gara de Nord din București, unde sosesc trenurile de la aeroportul […] The post Recomandari pentru tinerii care merg la festivaluri: ”Nu acceptați niciodata bauturi nedeschise in fața voastra” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se sarbatorește Ziua Drapelului Național in București, printr-o ceremonie publica ce va avea loc in Piața Tricolorului, in fața Palatului Cercului Militar Național. Conform unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, ceremonia de Ziua Drapelului Național va incepe la ora 10:00 in Capitala. La…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul PUSL la Primaria Capitalei, indeamna cetațenii Capitalei dar și cei ai țarii la implicare civica și vot activ. In cadrul unei demonstrații PUSL desfașurate in București, Cristian Popescu Piedone a transmis un puternic apel catre romani și…

- Dragi bucureșteni, iubitori de carte și vizionari ai orașului, avem placerea sa va anunțam lansarea oficiala a carții „Planul pentru București” scrisa de Sebastian Burduja. Evenimentul va avea loc vineri, 31 mai, la ora 18:30, la Standul Litera din cadrul Bookfest, Pavilion B2, Romexpo. Sebastian Burduja,…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan crede in șansa „istorica” a PNL la Capitala și este convins ca daca se procedeaza cum trebuie, Sebastian Burduja va obține intre 24% si 28% din voturi, adica cam cat ar avea și Gabriela Firea sau Nicusor Dan. Rareș Bogdan susține ca in acest an alegerile la Bucuresti…

- In 2020, Nicușor Dan promitea rezolvarea rapida a situației traficului infernal din Capitala prin aducerea unui specialist de la New York și matematica. Specialistul american amintit de actualul edil al Capitalei era Michael Horodniceanu, nascut și crescut in București, și care, in anii ’90, a fost…

- Colegiul Medicilor din București a prezentat, miercuri, rezultatul anchetei de la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala, acolo unde planau suspiciuni cum ca anumite cadre medicale ar fi administrat necorespunzator un medicament, ceea ce ar fi dus la moartea a 17 pacienți in 4 zile. „S-au prezentat…

- Rezultatele unei monitorizari a calitatii aerului din Bucuresti sunt șocante. Aerul din capitala e otravit de poluare. Gaze de eșapament, rezultate din blocajele traficului rutier, prezent in cantitati ridicate in atmosfera, aduc riscuri maxime sanatații bucureștenilor, provocand grave afectiuni respiratorii.…

- Piața imobiliara din București a fost zguduita de un fenomen surprinzator in acest an, intr-o perioada in care mulți se așteptau la o stabilizare sau chiar la o scadere a prețurilor locuințelor. Un cartier aparent obișnuit din Capitala a devenit subit punctul fierbinte al tranzacțiilor imobiliare, inregistrand…