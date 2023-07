Recomandări pentru românii care pleacă în vacanță cu avionul în această perioadă CN Aeroporturi București da cateva sfaturi importante pasagerilor care calatoresc cu avionul in lunile de varf ale verii, iulie și august. Aceste recomandari vizeaza informarea constanta, check-in-ul online, sosirea la aeroport cu suficient timp inainte de zbor, evitarea bagajului de cala, etc. In contextul creșterii traficului aerian – lunile iulie și august fiind tradițional luni in care acesta atinge valorile maxime anuale – CN Aeroporturi București recomanda urmatoarele: – Sa se informeze permanent asupra orelor de decolare ale aeronavelor, manținand contactul cu operatorul aerian; intotdeauna,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- CN Aeroporturi Bucuresti da cateva sfaturi importante pasagerilor care calatoresc cu avionul in lunile de varf ale verii, iulie si august. Aceste recomandari vizeaza informarea constanta, check-in-ul online, sosirea la aeroport cu suficient timp inainte de zbor, evitarea bagajului de cala etc.

