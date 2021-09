Recomandări pentru persoanele vaccinate anti-Covid cu o singură doză și au întrerupt schema de vaccinare In contextul creșterii cazurilor de infectare cu noua varianta a virusului SARS-CoV-2, care prezinta un grad ridicat de contagiozitate, vaccinarea persoanelor cu schema completa este extrem de importanta pentru obținerea beneficiilor maximale impotriva maladiei COVID-19. Pentru creșterea accesibilitații la vaccinare, CNCAV a completat prevederile instrucțiunii emise la data de 13 august 2021 privind vaccinarea in situații speciale, cu recomandari care sa vina in sprijinul persoanelor vaccinate cu 1 doza și care ulterior, din motive medicale, nu au finalizat schema de vaccinare. Vaccinarea heterologa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul creșterii cazurilor de infectare cu noua varianta a virusului SARS-CoV-2, care prezinta un grad ridicat de contagiozitate, vaccinarea persoanelor cu schema completa este extrem de importanta pentru obținerea beneficiilor maximale impotriva maladiei COVID-19, se arata in comunicatul CNCAV. Cand…

- In contextul creșterii cazurilor de infectare cu noua varianta a virusului SARS-CoV-2, care prezinta un grad ridicat de contagiozitate, vaccinarea persoanelor cu schema completa este extrem de importanta pentru obținerea beneficiilor maximale impotriva maladiei COVID-19, se arata in comunicatul CNCAV. Cand…

- In contextul creșterii cazurilor de infectare cu noua varianta a virusului SARS-CoV-2, care prezinta un grad ridicat de contagiozitate, vaccinarea persoanelor cu schema completa este extrem de importanta pentru obținerea beneficiilor maximale impotriva maladiei COVID-19. Autoritațile spun ca au fost…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca in luna octombrie ar putea incepe, in Romania, vaccinarea cu trei doze de ser a persoanelor imunodeprimate (post-transplant, cu afectiuni oncologice sau cu alte conditii de imunodepresie), respectiv administrarea…

- "Cazul a fost deferit medicului legist. Cauza decesului nu a fost determinata. Comisia Independenta pentru Supravegherea Securitatii Vaccinurilor impotriva COVID-19 (CV-IBSM) considera ca miocardita a fost provocata probabil de vaccinare", se arata intr-un comunicat al Ministerului de Sanatate neozeelandez,…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19b(CNCAV) a emis o noua instrucțiune privind vaccinarea in situații speciale. Conform prevederilor regasite in acest document, in cazul in care o persoana dezvolta infecție cu SARS-CoV-2, dupa administrarea primei doze…

- Platforma de programare va permite inscrierea la vaccinare a tinerilor cu varste cuprinse intre 12 și 17 ani, pentru imunizarea impotriva COVID-19, cu vaccinul produs de compania Moderna, incepand cu 1 august, anunța, vineri, Comitetul Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare (CNCAV).…

- Vaccinul a fost aprobat in Europa pentru administrarea in cazul grupei de varsta 12-17 ani, iar o decizie similara va fi adoptata in perioada urmatoare și in Romania, așa cum s-a intamplat și in cazul vaccinului produse de Pfizer/BioNTech. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca a aprobat…