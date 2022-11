Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca este putin probabil ca Romania sa intre intr-un black-out, insa viscolul ne-ar putea crea probleme. Intr-o astfel de situație, generatoarele sunt vitale pentru spitale.

- Primul exercițiu din Romania de cautare-salvare și de supraviețuire in caz de pana majora de curent are loc in acest final de saptamana la Mediaș. Cu ocazia Zilelor prevenirii dezastrelor, populația poate afla cum trebuie sa acționeze in diferite situații neprevazute, anunța Rador. Fii la…

