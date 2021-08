Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii casnici trebuie sa consulte toate informatiile oferite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) inainte de a alege un furnizor de energie electrica si sa compare ofertele diversilor furnizori in comparatorul de oferte de pe site-ul ANRE, sustine directorul general…

- Costul liberalizarii pieței de energie electrica și gaze ajunge in carca consumatorului final care, fara indoiala, complet bulversat de explozia facturilor in urma unui proces ce trebuia demarat cu mai bine de 8 ani in urma, este definit de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei…

- De la 1 iulie apar câteva schimbari în mediul economic, respectiv și în cel ce ține de fiscalitate. Daca ne referim la populație, trebuie precizat ca pentru unii va crește destul de mult prețul energiei electrice. În ceea ce privește șomajul tehnic, acesta înceteaza. De…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat miercuri ca simplifica procedurile de contractare si de stabilire a consumului de energie electrica pentru clientii finali, informeaza News.ro. "ANRE a aprobat, in sedinta Comitetului de reglementare din data de 30.06.2021,…

- PSD a solicitat, marti, Guvernului si Agentiei Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sa prelungeasca pana la finalul anului termenul pana la care consumatorii casnici pot opta pentru alegerea unui furnizor de energie electrica, avand in vedere ca pana in prezent doar jumatate dintre…

- Preturile pentru energia electrica vor creste cu pana la 13% de la 1 iulie pentru clientii casnici, care nu se afla in piata concurentiala, spune vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, Zoltan Nagy-Bege. Potrivit acestuia, din cei aproape 9 milioane de consumatori, circa o…