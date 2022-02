Recomandări pentru călătoriile neesenţiale în afara țării: Noile modificări se aplică de la 1 martie Consiliul a adoptat marti o recomandare actualizata privind restrictia temporara asupra calatoriilor neesentiale catre UE, arata un comunicat de presa al institutiei. Modificarile introduse raspund evolutiei pandemiei, cresterii ratei de vaccinare si administrarii dozelor de rapel, precum si recunoasterii unui numar tot mai mare de certificate eliberate de tari terte ca fiind echivalente cu certificatul digital al UE privind COVID. Noua recomandare va incepe sa fie aplicata de la 1 martie 2022. Infografic – COVID-19: calatoriile din tarile terte catre UE poate fi accesat AICI . In temeiul acestei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

