- Presedintele Comisiei pentru sanatate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a pledat pentru alocarea unui fond special in vederea testarii pentru hepatita B, C si HIV, potrivit Agerpres. “Medicii de familie au posibilitatea sa testeze pentru hepatita B si hepatita C si mi-as dori ca acest lucru sa fie facut…

- Romanii din strainatate au trimis circa 740 de milioane de euro in Romania, doar in primele șase luni din an, de circa 32 de ori mai mult decat au trimis muncitorii straina catre țarile lor de baștina

- Polițiștii rutieri le recomanda șoferilor, mai ales celor cu probleme de sanatate, ca in zilele caniculare sa evite sa conduca dupa-amiaza, cand se ating cele mai ridicate temperaturi, informeaza Rador.Daca deplasarea este totuși inevitabila, trebuie ca inainte de a porni la drum, sa se asigure ca…

- O procedura interna emisa de MApN, printr-un Ordin publicat in Monitorul Oficial, permite ocuparea posturilor in unitațile militare de catre cetațeni ai altor țari din UE și din Spațiul Economic European. Recrutarea și selecția se vor face pentru posturi in afara organigramei, susține ministerul, in…

- Suporterii romani care vor face deplasarea la Pristina pentru meciul Kosovo - Romania, programat la 16 iunie in preliminariile Campionatului European din 2024, sunt sfatuiti sa nu scandeze sau sa afiseze mesaje politice, avand in vedere incidentele din ultimele zile din nordul statului gazda, informeaza…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, in unanimitate, propunerea legislativa de modificare a OUG 97/2005 prin care cetatenii romani din diaspora pot solicita eliberarea de catre statul roman a cartilor de identitate electronice. „De la data asigurarii infrastructurii tehnice necesare punerii in circulatie…