Recomandari internationale privind redeschiderea in siguranta a scolilor - cele mai bune practici

- Odata cu izbucnirea pandemiei de COVID- 19, un numar de 1,3 miliarde de copii din intreaga lume nu au mai putut merge la școala. Agențiile avertizeaza ca inchiderea masiva a instituțiilor de invațamant ca raspuns la pandemia de COVID-19 prezinta un risc fara precedent pentru educația și bunastarea copiilor.…

- In conditiile in care criza de COVID-19 impinge foametea pe o panta ascendenta in randul populatiei sarace din lumea intreaga, Programul Alimentar Mondial si UNICEF indeamna guvernele nationale sa previna consecintele devastatoare ce pot afecta nutritia si sanatatea a 370 de milioane de copii care nu…

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ''sanatatea copiilor'', transmit AFP si Reuters, scrie Agerpres. ''Scoala se afla in centrul gandurilor noastre…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca redeschiderea scolilor va fi anuntata de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta."Decretul privind incetarea starii de urgenta inceteaza pe 16 mai. Insa, asa cum toata lumea stie, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a luat decizia…

- Federatia Internationala a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (FICR), UNICEF si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au emis ieri noi recomandari ce urmaresc protejarea copiilor si a scolilor impotriva transmiterii virusului COVID-19. Recomandarile prezinta o serie de aspecte…