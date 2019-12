Recomandări din partea D.S.V.S.A. Gorj pentru perioada sărbătorilor de iarnă Avand in vedere sacrificarea unui numar mare de porci in aceasta perioada, rugam consumatorii sa se adreseze circumscripțiilor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor sau medicilor de libera practica imputerniciți teritoriali, pentru efectuarea examenului trichineloscopic, INAINTE de a proceda la prepararea și consumul carnii de porc.

Sacrificarea porcului si consumarea acestuia in familie, fara controlul sanitar- veterinar al starii de sanatate a animalului si a salubritatii carnii obtinute, poate avea consecinte grave:

Daca porcul este bolnav, prin vanzarea necontrolata… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Alba Prefectura Alba anunta ca Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple Alba și Serviciul public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor Alba vor avea program special in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru a raspunde cat…

- PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CAZIER JUDICIAR, IN PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA: SEDIUL I.P.J GORJ, Targu Jiu, str.Traian , nr.2 21.12.2019 (sambata) – 09,00 -15,00 22.12.2019 (duminica) – 09,00 -13,00 23 – 24.12.2019…

- Avand in vedere sacrificarea unui numar mare de porci in aceasta perioada, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Gorj face cateva recomandari pentru sprbatorile de iarna. Consumatorii trebuie sa se adreseze circumscripțiilor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor…

- Guvernul face un cadou bugetarilor și le acorda inca doua ziel libere. Executivul a decis in ședința de vineri, care a inceput la ora 8.00, ca zilele de 27 decembrie și 3 ianuarie sa fie libere pentru toți angajații din sistemul bugetar. Prin lege, angajatii de la stat au liber in data de 26 decembrie…

- Avand in vedere apropierea sarbatorilor de iarna precum si a conditiilor meteorologice specifice pentru perioada urmatoare, Directia de Sanatate Publica a luat unele masuri, in vederea prevenirii aparitiei unor evenimente nedorite in randul populatiei: S-a solicitat medicilor de familie evaluarea persoanel…

- Autoritatile romane au luat masuri suplimentare de fluidizare a traficului prin punctele de trecere a frontierei in perioada sarbatorilor de iarna, cand se estimeaza ca va avea loc o crestere insemnata a numarului de persoane aflate in tranzit, in special la granita cu Spatiul Schengen. ‘Avand in vedere…

- In perioada sarbatorilor de iarna, companiile aeriene ce iși desfașoara activitatea pe Aeroportul Internațional Timișoara, respectiv Wizz Air, Ryanair, Tarom, Lufthansa și Eurowings fac modificari provizorii in programul curselor de pasageri. Pasagerii care aleg sa parcurga rute aeriene din Timișoara…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, luni, un comandament pentru adoptarea de solutii ce vizeaza fluidizarea traficului in perioada sarbatorilor de iarna. La sedinta, care va avea loc la se...