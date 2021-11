Recomandări de trafic la granița cu Ungaria Poliția de Frontiera a contactat autoritațile de frontiera din țara vecina pentru suplimentarea arterelor de control deoarece formalitațile se deruleaza in comun și deschiderea acestora se poate realiza doar in acord cu omologii maghiari. Oamenii legii recomanda atat soferilor de autocamioane cat și celor de autoturisme utilizarea tuturor punctelor de trecere deschise in regim internațional […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

