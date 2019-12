Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul rece se apropie iar specialistii in instalatii de incalzire atrag atentia asupra pericolului pe care il reprezinta intoxicatia cu monoxid de carbon. Specialistii in domeniu, firmele de distributie a gazelor, dar si pompierii fac apel la populatie sa verifice cosurile de fum, sa se asigure ca…

- Suntem bombardati aproape zilnic cu știri care descriu drame provocate de oameni care ajung victime in propria locuința, impreuna cu familiile lor, de cele mai multe ori din neglijența. Intoxicația cu monoxid de carbon este cel mai des menționata intre cauzele care duc la aceste tragedii, mai ales in…

- Primaria comunei Ciugud din Alba, devenita celebra pentru proiectele de investitii derulate din fonduri europene, va mai marca o premiera nationala. Va fi prima institutie din mediul rural romanesc care va fi alimentata exclusiv cu energie electrica obtinuta din surse regenerabile.

- Primaria Ciugud va fi alimentata cu ajutorul unor panouri solare inedite in Romania. Administrația locala construiește o parcare de 8 locuri, acoperita cu panouri solare, care vor produce suficienta energie pentru a alimenta cladirea instituției, dar in plus are și doua porturi pentru incarcarea mașinilor…

- Instituțiile publice vor fi obligate sa colecteze selectiv deșeurile, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala. Actul normativ prevede amenzi de pana la 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind sortarea deseurilor. Proiectul…

- In fata butoaielor pline cu must pe cale sa se transforme in vin, oamenii nu prevad pericolul care ii pandeste. Pentru a evita intoxicatiile cu monoxid de carbon pe timpul fermentarii mustului, cetatenii sunt sfatuiti de catre specialitii de la ISU Ialomita sa tina cont de cateva sfaturi.

- O fosta politista alba a fost declarata vinovata marti de uciderea unui vecin negru, pe care ea sustinea ca l-a omorat din eroare, dupa ce a gresit apartamentul, incident petrecut in 2018, in Dallas, sudul...

- Șeful DIICOT, Felix Banila, anunța intr-un comunicat oficial ca va trata ”cu maxima seriozitate” cererea de demisie venita de la președintele Klaus Iohannis in contextul scandalului declanșat la Caracal. Banila susține ca va discuta cu colegii sai, cu șeful ierarhic (Procurorul general – n. red.), și…