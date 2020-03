Recomandari de la CERT-RO pentru cei care lucreaza de acasa

Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a publicat, marti, o serie de recomandari pentru persoanele care lucreaza sau care urmeaza sa lucreze de acasa, in perioada urmatoare, printre sfaturi fiind cele legate de cumparaturile online, securizarea mediului de lucru si grija pentru felul in care copiii "navigheaza" pe Internet.



Recomandarile publicate au la baza cooperarea stransa intre CERT-RO cu Europol.



Potrivit specialistilor, in cazul securizarii noului mediu de lucru (acasa), este nevoie de schimbarea numelui de utilizator si a parolei…