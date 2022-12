Stiri pe aceeasi tema

- ”Europenii au dat startul pregatirilor pentru sezonul sarbatorilor de iarna care se anunta a fi unul dintre cele mai austere din ultimii ani, in timp ce inflatia a crescut continuu anul acesta si tot mai multi economisti vorbesc de o viitoare recesiune economica”, arata Revolut, aplicatia cu peste 25…

- Fiindca nu se incaseaza la timp banii, termenul mediu de plata a facturilor a crescut spre 150 de zile in Romania. Termenul mediu de plata a facturilor, practicat de companiile din Romania, a crescut, in ultimii 3 ani, de la 90 de zile, spre aproape 150 de zile. Oficial, potrivit unui studiu realizat…

- In Cehia produse din canepa cum ar fi marihuana, hasisul si uleiul de canabis se pot cumpara de ani buni in farmacii. In 2023, Praga vrea sa legalizeze aceste produse. In context, Cehia se va pune de acord cu Germania, scrie Deutsche Welle. Turistii aflati la Praga au rapid impresia ca se afla in capitala…

- Polițiștii de frontiera au dejucat planurile a trei conaționali care au incercat sa treaca frontiera cu acte falsificate. Doi dintre ei au fost mai inventivi, camufland documentele in ambalajul unor ciocolate. Incidentele au fost consemnate in dupa-amiaza zilei de ieri, 31 octombrie 2022, in punctul…

- Nuclearelectrica a anunțat ca a solicitat AIEA sa vina in Romania intr-o misiune SEED (Site and External Events Design) pentru a evalua procesul de alegere a primului amplasament pentru o centrala cu reactoare modulare mici (SMR), de la Doicești, județul Dambovița. Nuclearelectrica a explicat ca a facut…

- Potrivit unui comunicat de presa al USR, primul proiect de lege contine un set de solutii pentru reducerea facturilor la energie si gaze, printre care reducerea TVA la energie si gaze de la 19% la 5%, eliminarea accizei, certificatelor verzi si contributiei de cogenerare din factura si vouchere pentru…

- Luiza Radulescu Pintilie Pana la 80000 de ganduri ne trec prin minte in fiecare zi. Iar el, gandul, zboara cu mult, mult mai repede decat aripile pasarilor, intrecand pana si calatoria cu trei sute de mii de kilometri pe secunda a luminii si ajungand aproape instantaneu la destinatie. Un om traieste…