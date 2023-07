Politistii rutieri au o serie de recomandari atat pentru conducatorii auto, cat si pentru pietoni, in situatia vremii caniculare. In conditiile in care pentru o mare parte din tara se contureaza o vreme caniculara, politistii rutieri au o serie de recomandari atat pentru conducatorii auto, cat si pentru pietoni. De la Centrul Infotrafic, al Politiei […] Articolul Recomandari atat pentru... Source