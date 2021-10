Bancul zilei: In noaptea de Halloween

Paznic nou in cimitir in noaptea de Halloween.Un schelet se gandeste sa il sperie si ii sare in fata: BUUUU Paznicul ramane nemiscat.Inca o data: BUUUU Paznicul nimic. Exasperat, scheletul se urca pe gard vrand sa ii sara in spate paznicului.Acesta insa ii trage o lopata pe spinare si ii spune:ndash; Radem, glumim, dar nu parasim… [citeste mai departe]