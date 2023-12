Stiri pe aceeasi tema

- ANPC, recomandari de MOS NICOLAE: Achizitionati dulciuri si jucarii numai din magazinele in care se elibereaza bon fiscal! Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, recomanda parintilor, in contextul sarbatorii de Mos Nicolae, sa achizitioneze dulciuri…

- Avertismentul ANPC pentru romani, inainte de Postul Craciunului 2023! Directorul general din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a transmis o lista de recomandari pentru toate persoanele care vor sa urmeze Postul Craciunului 2023.Paul Anghel recomanda sa…

