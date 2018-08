Recomandări ale pompierilor buzoieni, în perioada caniculară Avand in vedere situatia meteorologica din aceasta perioada, cand sunt prognozate temperaturi crescute, fara precipitatii, crește riscul de apariție a incendiilor de vegetație uscata și fond forestier. Pentru evitarea unor consecinte grave asupra comunitatii, prin pierderi de vieti omenesti, importante pagube materiale si afectarea mediului inconjurator, pompierii le reamintesc buzoienilor sa respecte urmatoarele masuri preventive: desfasurarea arderii se va face numai pe timp de zi si in conditii meteorologice fara vant; executarea arderii se va face in zone care sa nu permita propagarea focului… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere cresterea temperaturilor, precum si aparitia efectelor caniculei, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al județului Alba recomanda populației, autoritatilor publice locale si conducatorilor operatorilor economici sa respecte masurile de prevenire. I. Prevenirea incendiilor…

- Ca urmare a faptului ca in luna august multi cetateni romani aflati in afara granitelor tarii se intorc in Romania pentru a petrece concediul alaturi de familie, precum si numarul mare de cetateni romani care aleg sa-si petreaca vacanta in afara granitelor tarii, in perioada urmatoare se preconizeaza…

- Primaria Chisinau informeaza ca in zilele cu temperaturi a aerului ce depasesc 30˚ Celsius, intre orele 10.00 – 20.00 se interzice circulatia mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile publice. Restrictiile se instituie pentru circulatia mijloacelor de transport cu greutatea de peste 20 de…

- O mare parte a angajatorilor bihoreni nu respecta, in mod frecvent, o serie de prevederi legale in ceea ce priveste relatiile de munca. Acest lucru a fost constatat in urma controalelor efectuate de catre ITM Bihor. Drept urmare, institutia supune atenției angajatorilor și angajaților…

- Politia face cateva recomadari pe care soferii ar trebui sa le respecte pentru a conduce in siguranta pe perioada verii. Elemente care genereaza pericole: -motorul se supraincalzeste in localitatile urbane unde traficul se desfasoara pe sectoare lungi cu viteze foarte ...

- A venit vara. Temperaturi ridicate. Toxiinfectia alimentara este mult mai frecventa in timpul verii decat in orice alt moment al anului. Bacteriile din alimente se multiplica rapid daca vremea este calda si umiditatea este crescuta. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- In perioada 31 mai — 03 iunie a.c., jandarmii albaiulieni vor acționa zilnic pe raza județului Alba, in scopul asigurarii climatului de ordine și liniște publica, fiind intensificate misiunile specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Concomitent cu menținerea unui climat de…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) recomanda populatiei ca in perioadele cu temperaturi ridicate sa acorde atentie modului in care pastreaza sau prepara alimentele si a locurilor de unde acestea sunt cumparate, scrie Mediafax. ANSVSA le recomanda ...