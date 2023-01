Recomandari ale jandarmilor montani la sfarsit de saptamana! Jandarmii montani din cadrul posturilor Rodna, Piatra-Fantanele si Colibita vor fi prezenti in statiunile montane si pe traseele turistice adiacente, pentru a acorda sprijin la nevoie, turistilor care vor petrece sfarsitul de saptamana in zonele de agrement din aria de competenta. Avand in vedere faptul ca a inceput sa ninga si in perioada imediat urmatoare sunt preconizate precipitatii sub for ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii montani din cadrul posturilor Rodna, Piatra-Fantanele și Colibița vor fi prezenți in stațiunile montane și pe traseele turistice adiacente, pentru a acorda sprijin la nevoie, turiștilor care vor petrece sfarșitul de saptamana in zonele de agrement din aria de competența. Avand in vedere faptul…

- Și in aceasta perioada, jandarmii montani maramureșeni se afla la datorie și actioneaza in zona de responsabilitate pentru asigurarea si mentinerea ordinii publice in statiunile montane si pe traseele turistice. Jandarmii de la Posturile Montane Borșa, Cavnic, Suior, Valea Vaserului si Țibleș, sunt…

- Jandarmii montani din Dambovița au pus, astazi, osul la treaba, pentru deblocarea Drumului Județean 714 Moroeni-Peștera, sin zona Cheile Tatarului. Alaturi de angajații societații Lucrari Drumuri Poduri și salvamontiștilor au degajat drumul de mai mulți arbori doborați de vantul puternic. Acțiunea de…

- Jandarmii montani de la Colibița au fost nevoiți sa potoleasca niște petrecareți cu cateo amenda de 500 de lei, dupa ce in noaptea dintre ani au dat muzica la maxim și i-au injurat pe agenți. Deși nu au existat situații de persoane care sa se afle in pericol la Colibița, Rodna sau Piatra Fantanele,…

- La cumpana dintre ani vor fi organizate mai multe activitati in spatiul public, ca urmare se impune o prezenta activa a structurilor Inspectoratului Judetean de Jandarmi Bistrita-Nasaud in mijlocul cetatenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica. Astfel, in perioada 30 decembrie…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a achiziționat și dotat Posturile de jandarmi montane Ranca, Runcu și Tismana cu 3 ATV-uri pentru a fi utilizate pe traseele montane din responsabilitatea județului Gorj. Jandarmii montani gorjeni vor utiliza aceste ATV-uri in zonele montane…

- Jandarmii din Colibița au fost chemați sa calmeze spiritele intr-un club din Prundu Bargaului. Au aplicat, in acest weekend, sancțiuni in valoare de 16.000 de lei: Jandarmii montani din Colibița au intervenit in weekend pentru aplanarea unor conflicte la unul dintre cluburile din Prundu-Bargaului. In…