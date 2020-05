Stiri pe aceeasi tema

- New York, sambata, 25 aprilie 2020. Fara baseball, baschet sau hochei pe micile sau pe marile ecrane (dupa marimea televizorului), aratatul cu degetul pe sticla – mai ales cel mijlociu! – la ceas de Coronavirus a devenit sportul national la televiziunile americane. Daca dai pe FoxNews, afli ca Donald…

- Un medic veterinar a testat prima pisica din casa dupa ce a prezentat semne respiratorii usoare, dar niciunul dintre proprietari nu a fost confirmat cu virusul. Este posibil, au spus oficialii, ca pisica sa fi fost infectata de cineva din afara casei, sau cineva din casa, cu simptome usoare sau fara…

- Doua pisici din New York au fost depistate cu noul coronavirus, devenind primele animale de companie afectate de Covid-19 in Statele Unite ale Americii, noteaza CNN. In acest moment, micile feline prezinta simptome respiratorii ușoare și se așteapta ca in scurt timp sa se recupereze complet. Medicul…

- Reprezentantii Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolii (CDC) au reactionat prompt si au anuntat ca inca nu exista dovezi care sa indice ca animalele de companie au jucat un rol in raspandirea virusului. In consecinta, oamenii nu ar trebui sa intreprinda acțiuni asupra animalelor de companie,…

- Miile de cazuri de infectare cu coronavirus au determinat cercetatorii sa recurga la experimente pe animale pentru gasirea unui vaccin ce ar putea pune capat epidemiei. In Statele Unite ale Americii, mii de animale au fost infectate in mod intenționat cu coronavirus in cautarea unui remediu. Oamenii…