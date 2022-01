Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis sambata, 1 ianuarie, pe Facebook, ca pandemia de COVID-19 nu a trecut și ca este „nevoie de solidaritate, responsabilitate si empatie” pentru a depași aceasta perioada.„Primele luni ale lui noului an se anunța dificile, pandemia nu a trecut, iar pentru…

- PSD a transmis, miercuri, printr-un comunicat oficial, ca masurile pentru prevenirea celui de-al V-lea val al pandemiei, prezentate de ministrul Sanatatii, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, marcheaza o schimbare profunda in gestionarea pandemiei de catre autoritatile sanitare din Romania. ”Noua abordare…

- Valul 5 al pandemiei va ajunge in Romania in cel mult 3 saptamani, a declarat marți premierul Nicolae Ciuca, la finalul intalnirii cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, el spunand ca a primit de la aceasta un semnal ca Romania trebuie sa fie cu adevarat pregatita pentru a face fata.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a discutat, luni, cu reprezentanti ai mediului de afaceri privind necesitatea pregatirii masurilor de sanatate publica pentru controlul unui potential val pandemic. Reprezentantii MS au aratat ca acordarea voucherelor gratuite pentru testare "va asigura adaptarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat luni seara, 13 decembrie, la Romania TV, ca seful DSU, Raed Arafat, este un bun profesionist care-si face treaba, insa este normal ca Ministerul Sanatatii sa se ocupe de o parte consistenta a sistemului de sanatate, iar DSU sa se ocupe de urgente. „Eu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca masurile care vor fi luate pentru perioada in care romanii vor petrece in strada, cum ar fi de Revelion, vor fi discutate in perioada urmatoare si vor fi facute publice in timp util. Totusi, Ministerul Sanatatii nu recomanda organizarea de evenimente…

- Ministrul Sanatații, prof.univ.dr. Alexandru Rafila, a avut, vineri, o prima intalnire cu reprezentanții societaților profesionale ale medicilor de familie pentru identificarea soluțiilor privind testarea in cabinetele de medicina primara. „Una dintre principalele urgențe in acest moment este sa dezvoltam…

- Testare pentru COVID gratuita, la cabinetul medicului de familie. Ministrul Sanatații: ”DSP sa evalueze posibilitațile” Testarea pacienților suspecți de Covid ar putea fi facuta și in cabinetele medicilor de familie. Ministerul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca va crește capacitatea de testare…