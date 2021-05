Stiri pe aceeasi tema

- „De la o rata de infectare de peste 7 la mia de locuitori, am ajuns la sub 3. Acest element se regasește in numarul de pacienți care necesita spitalizare și acces in Terapie Intensiva. Pe de alta parte, chiar daca a scazut rata, nu avem o scadere a numarului de pacienți din spital, ceea ce arata ca…

- O femeie din Viile Tecii a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce a intrat in coliziune cu un autotren condus de un barbat din Maramureș, pe DN 15A, in localitatea Teaca. La locul accidentului au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj SAJ și SVSU Teaca. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, in…

- In aceasta perioada a anului pot aparea primele cazuri de conjunctivita alergica (conjunctivita de sezon), la persoanele cu atopie, adica cu așa numitul ”teren alergic”, ca reacție alergica determinata de inflorirea copacilor și a celorlalte plante care au polen. Medicii oftalmologi de la Spitalul Județean…

- SJU Alba Iulia: Conjunctivita alergica poate aparea in aceasta perioada la persoanele cu atopie. Sfaturi ale medicilor oftalmologi In aceasta perioada a anului pot aparea primele cazuri de conjunctivita alergica (conjunctivita de sezon), la persoanele cu atopie, adica cu așa numitul ”teren alergic”,…

- Amanarea ratelor la creditele bancare, permisa de legislația data in pandemie, devine istorie. Sute de mii de romani au ales sa iși amane ratele de plata. La nivelul intregii țari au existat 564.000 de persoane care și-au amanat plata ratelor pentru credite de 41,8 miliarde de lei. Amanarile la plata…

- Persoanele dependente de dializa intampina probleme mari in perioada de pandemie. O infectare cu virusul SARS-CoV-2 poate fi fatala pentru acesti pacienti. Maria Frunza din Chisinau are 49 de ani si de sase ani este dependenta de dializa.

- "Trebuie sa discutam ce inseamna infectare. Vaccinul are eficienta 95%. Rostul vaccinului este sa nu ne imbolnavim sever. Persoanele care au numar mai mic de anti corpi se pot infecta insa nu vor face o forma grava a bolii. Ne intereseaza sa nu facem o forma severa care sa ne duca in AȚI sau sa ne omoare.…

- Radu Țincu, medic primar ATI de la Spitalul Floreasca, a explicat astazi, intr-o intervenție telefoncia la Realitatea PLUS, ca este, practic, imposibil de facut previziune legate de tipurile de persoane care ar putea suferi astfeld e reacții adverse."Aceste reacții adverse erau de așteptate. In grupele…