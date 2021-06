Recomandarea băncilor pentru clienți: 'Să manifeste vigilenţă sporită în cazul plăţilor efectuate online' Bancile le recomanda clientilor sa fie atenti cu platile efectuate online, deoarece in cazul unei fraude, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora, informeaza News.ro. ”Comunitatea bancara recomanda clientilor sa manifeste vigilenta sporita in cazul platilor efectuate online intrucat, in situatia unei fraude, conform normelor europene, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora. Sistemul bancar continua campania de constientizare asupra fraudelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Comunitatea bancara recomanda clientilor sa manifeste vigilenta sporita in cazul platilor efectuate online intrucat, in situatia unei fraude, conform normelor europene, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora. Sistemul bancar…

- Bancile le recomanda clientilor sa fie atenti cu platile efectuate online, deoarece in cazul unei fraude, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora. Articolul Tentativele de frauda in mediul online s-au amplificat. Bancile atrag…

- Faci plați online cu cardul? E bine sa citești cu atenție informațiile transmise de comunitatea bancara din Romania, in cadrul campaniei de informare #dreptullabanking. In cazul plaților efectuate online, in situația unei fraude, conform normelor europene, bancile nu pot recupera banii pentru clienți…

- Comunitatea bancara recomanda clientilor sa manifeste vigilenta sporita in cazul platilor efectuate online intrucat, in situatia unei fraude, conform normelor europene, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora, potrivit unui…

- Comunitatea bancara recomanda clientilor sa manifeste vigilenta sporita in cazul platilor efectuate online intrucat, in situatia unei fraude, conform normelor europene, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora, potrivit unui…

- Fostul președinte al Consiliului de administrație al Bancii de Economii, Ilan Șor, va comenta deseara, intr-un live pe contul sau de Facebook, refuzul Bancii Naționale a Moldovei, la propunerea foștilor acționari ai bancilor lichidate, de a restitui valoarea creditelor neperformante.

- Guvernul Cițu dezbate, miercuri, in ședința de Guvern, proiectul de ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, in sensul cresterii gradului de protectie a acestor cetateni. Potrivit noilor modificari, statul roman se va…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat marți ca parinții nu vor mai primi bani pentru zilele libere luate in cazul inchiderii școlilor, dupa ce ministrul Educației a anunțat ca vacanta de primavara se va prelungi de pe 2 aprilie pana pe 4 mai. Citește și: Mihai Margineanu: Nu…