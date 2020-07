Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Satu Mare, Radu Bud, recomanda celor care se intorc din concedii petrecute in zone aglomerate sa se izoleze la domiciliu timp de sapte zile, dupa care sa isi efectueze un test, informeaza institutia, luni, printr-un comunicat de presa."Prefectul Radu Bud recomanda satmarenilor…

- Toate persoanele care vin in Romania din districtul Kreis Gutersloh din Germania, acolo unde a izbucnit un focar de coronavirus la un abator, sunt obligate sa intre in izolare sau carantina pentru 14 zile, se arata intr-un ordin semnat luni de Raed Arafat.

- Focarul de coronavirus de la abatorul Tonnies, cel mai mare din Germania, unde 1.331 de muncitori, dintre care jumatare sunt romani au fost depistați pozitivi la COVID-19, a bagat in alerta și autoritațile de la București. Potrivit unui ordin semnat de secretarul de stat Raed Arafat, duminica, 21 iunie,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Maramureș a comunicat, in aceasta dimineața, faptul ca s-a luat hotararea, la nivel central, ca toate persoanele care vin in Romania din orașele districtului Kreis Guntersloh sa fie izolate la domiciliu pentru 14 zile. ”In conformitate cu prevederile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca s-a decis ca din 15 iunie sa se renunte la izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din tari cu numar mic de cazuri, dand exemplul Austriei, Greciei si Bulgariei. Mecanismul de evaluare va fi stabilit de catre Institutul National de Sanatate Publica.”In…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, de profesie medic, sustine ca prin termoscanare „se acceseaza toate datele personale”. „Inteleg ca prin termoscanare faciala deja in momentul ala autoritatile respective monitorizeaza intr-un fel sau altul orice fel de persoana din Romania, pentru ca iti ia datele”,…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, spune ca toate persoanele care vin in țara intra direct in autoizolare, dar daca vor fi prinse ca nu au respectat aceasta carantinare la domiciliu, persoanele vor intra in carantina instituționalizata și vor trebui sa-și plateasca hrana și cazarea.„Toți cei…

- Autoritatile au instituit carantina in satul Ramnicelu, din comuna cu acelasi nume, dupa ce reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) au depistat un focar la o familie formata din 7 membri, a informat, sambata dimineata, Prefectura Buzau.