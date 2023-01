„Recomandare” de sezon, de la CFR: „Călătorii să poarte o vestimentație călduroasă” Odata cu venirea iernii, au sosit intarzierile de 24 de ore, dar și frigul din trenurile CFR. Așa ca, cei care se incumeta la o aventura cu trenul ar trebui sa aiba și haine groase la indemana. A venit iarna la CFR Calatori, iar operatorul feroviar de stat le recomanda pasagerilor sa-și ia pe ei haine groase inainte de a se urca in tren. „In contextul avertizarilor meteorologice de vreme nefavorabila pentru aceasta perioada, CFR Calatori informeaza pasagerii sa aiba in vedere faptul ca trenurile circula conform reglementarilor specifice condițiilor de iarna. Pentru preintampinarea unor eventuale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

