Stiri pe aceeasi tema

- CNA recomanda televiziunilor sa anunțe telespectatorii ca anumite reportaje, in special filme, au fost realizate in ”Epoca de Aur”. In ultima vreme tot mai multe posturi aleg sa difuzeze filme din perioada de inainte de ’89 intreținand nostalgii comuniste. CNA recomanda televiziunilor sa anunțe telespectatorii…

- Potrivit recomandarii CNA, televiziunile au de ales fie difuzarea unor emisiuni in care pot fi puse in discutie aceste pelicule prin participarea unor invitati care sa cunoasca contextul istoric si cultural al realizarii lor, fie informarea publicului prin afisarea statica si lizibila a uneia dintre…

- Consiliul Național al Audiovizualului vrea sa transmita telespectatorilor ca perioada comunista nu era așa de roz pe cat se arata in filme. Așadar, CNA vrea sa faca o recomandare televiziunilor, prin care sa transmita romanilor cateva informații despre filmele romanești inainte de 1989. Ce mesaje pot…

- Potrivit recomandarii CNA, televiziunile au de ales fie difuzarea unor emisiuni in care pot fi puse in discutie aceste pelicule prin participarea unor invitati care sa cunoasca contextul istoric si cultural al realizarii lor, fie informarea publicului prin afisarea statica si lizibila a uneia dintre…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat in sedinta de marti, 1 februarie, o recomandare prin care televiziunile vor trebui sa informeze publicul in cazul prezentarii unor productii cinematografice romanesti realizate inainte de anul 1989. Potrivit recomandarii CNA, televiziunile au de…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat in ședința de marți, 1 februarie, o recomandare prin care televiziunile vor trebui sa informeze publicul in cazul prezentarii unor productii cinematografice romanesti realizate inainte de anul 1989, informeaza Agerpres . Potrivit recomandarii CNA,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, incurajeaza cetatenii romani sa consume produse romanesti si fermierii sa produca mai mult pentru piata interna, astfel incat lantul scurt dintre fermieri, producatori si consumatori sa fie unul cat mai eficient, anunța news.ro. Ministrul…

- Pachetul educațional propus in cadrul proiectului- Fii parte din comunitate! este construit pe o realitate intalnita și in Romanești, comuna dambovițeana Potlogi, unde familiile sarace nu iși permit sa iși trimita copiii la școala/ gradinița zilnicPe scurt, beneficiarii proiectului au acces la servicii…