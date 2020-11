Avocatul Poporului (AP) recomanda Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sa ia masuri ca in localitatile in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor sa se asigure, atunci cand este cazul, folosirea unor declaratii pe propria raspundere in limba minoritatii nationale respective. "Ministerul Afacerilor Interne va lua masuri pentru ca, in unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, atunci cand este cazul, sa se asigure folosirea,…