”Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) monitorizeaza cu atentie si preocupare situatia din sudul Israelului, unde au avut loc atacuri ale gruparii Hamas. In prezent, regiunea se confrunta cu o situatie puternic conflictuala, iar siguranta turistilor reprezinta prioritatea noastra principala. In Israel a fost decretata stare de urgenta, iar Ministerul israelian al Turismului recomanda evitarea tururilor in toata tara. Pasagerilor care sosesc prin intermediul croazierelor li se recomanda sa ramana pe nave, iar tuturor celorlalti turisti, sa stea in hotelurile lor”, arata reprezentantii…