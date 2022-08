Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii reclama lipsa sistemelor de irigații Foto: wikipedia.org. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI -Dupa ce au înregistrat pierderi foarte mari din cauza secetei prelungite, fermierii reclama lipsa sistemelor de irigații. În județul Mehedinți, atât la culturile…

- Lipsa precipitațiilor din ultimele veri i-a lasat fara apa in fintiini pe locuitori din satul Radulenii Vechi, Florești. Fara apeduct, aceștia sint nevoiți sa mearga citeva sute de metri tot satul pentru a-și face plinul cu apa. Acum, in loc de o singura caldare, oamenii merg la fintina cu butoaie și…

- Autoritațile comunei salajene Bobota au anunțat ca seceta agraveaza problemele la nivel local. Lipsa apei distruge tot mai multe culturi agricole, suprafața afectata fiind tot mai mare. Contactat telefonic, primarul comunei Bobota, Dorin Gorgan, ne-a declarat ca nu știe ca o astfel de seceta sa mai…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Agriculturii Petre Daea și premierului Nicolae Ciuca, Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita, pana la 31 iulie, declararea starii de calamitate cauzata de seceta pedologica severa si arsita atmosferica in localitatile și judetele unde mai mult…

- LIPSA PRECIPITAȚII… Lipsa precipitațiilor a fost resimțita din plin in agricultura județului Vaslui astfel ca, in cea mai mare parte, culturile de primavara dar și cele de toamna au fost raportate ca și calamitate in proporții cuprinse intre 50% și 80%. De asemenea, fermierii vasluieni au inceput deja…

- ”Asociatia Cultivatorilor de Cereale si Plante Tehnice (ACCPT) Vrancea a inaintat un memoriu catre autoritatile publice locale si centrale privind necesitatea urgenta de a declara judetul zona calamitata de seceta. Seceta a afectat drastic atat culturile de toamna cat si culturile de primavara Suprafetele…

- In județul Arad, seceta se face simțita tot mai mult, iar pagubele cresc de la o zi la alta, existand zone in care culturile sunt distruse in mare parte, in lipsa sistemelor de irigații. La vecinii de peste granița, in schimb, culturile arata foarte bine, iar ironia sorții este ca sunt udate cu apa…

- Fermierii anunța noi creșteri de prețuri pana la toamna, iar painea s-ar putea scumpi cu 10 procente. Seceta a distrus culturile de grau, prețul ingrașamintelor s-a triplat, iar scumpirile carburanților și a gazului se vor reflecta din plin in prețul final de la raft. Producția de grau este mai redusa…