Recoltei îi plac deplasările S-a scurs și etapa a 7-a din campionatul Ligii a III-a, iar Recolta Gheorghe Doja continua sa surprinda. Echipa antrenata de Adrian Cristea a adunat 3 victorii in tot atatea deplasari. Astfel, ialomițenii au 9 puncte stranse in 3 meciuri in deplasare și doar 4 puncte in 4 meciuri jucate acasa. La Calarași ne-a intampinat o vreme excelenta, dar o atmosfera de vacanța care cu greu ne-ar fi putut aminti de faptul ca, in urma cu 3 ani, Dunarea era in Liga I. Ne-am așteptat ca Recolta sa aiba viața grea la Calarași, mai ales ca doi oameni esențiali din angrenajul echipei, Alexe și Nastase, au absentat… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

