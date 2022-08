Stiri pe aceeasi tema

- Seceta a pus mari probleme culturilor de porumb si floarea-soarelui, a afirmat miercuri ministrul Agriculturii, Petre Daea, mentionand ca situatia este diferita de la o zona la alta, informeaza AGERPRES . Ministrul Agriculturii a indemnat la liniste, facand referire la „abordarile apocaliptice” din…

- Vrancea, Galați și Buzau sunt județele cele mai afectate de seceta pedologica din acest an, potrivit ministrului Agriculturii, Petre Daea. Problema cea mai grava este in Vrancea, care a devenit polul secetei din Romania, „desi avem in proiect canalul Siret-Baragan, un obiectiv de investitii foarte important…

- Prefectul Claudia Gilia a dispus, prin Ordinul nr. 186/05.07.2022, constituirea unor comisii de constatare a pagubelor la culturile agricole generate in urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica. Aceasta iși va derula activitatea in stransa legatura cu Direcția pentru Agricultura a Județului…

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare solicita, printr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Agriculturii, Petre Daea, și premierului Nicolae Ciuca, declararea starii de calamitate in agricultura, avand in vedere seceta pedologica cu care se confrunta Romania: Fii la curent cu cele mai…

- Fotografiile cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, pe camp, in miez de noapte, au devenit virale pe rețelele sociale. Oficialul a vizitat un camp din Buzau și a verificat starea culturilor, afectate puternic de seceta. Deputatul social-democrat, Romeo Daniel Lungu, a postat mai multe fotografii cu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, face un turneu prin țara, in zonele unde seceta face ravagii. Vrea sa vada cu ochii lui cat de afectata este agricultura, mai ales ca nu este de acord cu ministrul Mediului. Tanczos Barna spunea ca e seceta in peste 70% din țara. „Trebuie sa vezi suferința plantelor…

- Petre Daea le cere legumicultorilor sa lupte cu seceta: „Planta nu poate trai fara apa” Petre Daea le cere legumicultorilor sa lupte cu seceta: „Planta nu poate trai fara apa” Ministrul propus de PSD la Agricultura, Petre Daea, le-a cerut legumicultorilor sa foloseasca toata apa de care dispun pentru…

- Deși fermierii au investit 6.000 - 7.000 lei pe hectar pentru inființarea culturilor agricole, nu vor scoate mare lucru, spune șeful Agenției Domeniilor Statului, George Sava. "De ce este nevoie de irigații? De ce este nevoie de Canalul Siret Baragan? Uitați aici raspunsul! Seceta din ultimile 6 luni…