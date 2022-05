Stiri pe aceeasi tema

- Recolta Ucrainei de cereale va fi mult mai redusa anul acesta decat in 2021, anunța ministrul ucrainean al Agriculturii, Mikola Solski. Jumatate din terenul insamantat cu grau se afla in zone unde se desfasoara lupte intense sau sunt ocupate de fortele rusesti.

- Ucraina a insamantat aproximativ sapte milioane de hectare cu culturi de primavara de la inceputul anului si pana in prezent, cu 25-30% mai putin decat in perioada similara a lui 2021, si de asemenea a exportat 1,090 milioane de tone de cereale in luna aprilie, a declarat luni ministrul ucrainean al…

- Dupa ce s-au pus in mișcare trenurile cu grau și floarea soarelui din Ucraina, se pare ca dimensiunile crizei alimentare din Europa, intr-o oarecare masura, se estompeaza. Azi dimineața, a sosit in Austria primul tren incarcat cu grau. Acesta a plecat din Ternopil, o localitate din vestul Ucrainei,…

- Compania nationala de cai ferate din Ucraina a restrictionat, temporar, livrarile pentru anumite produse agricole prin punctele de trecere a frontierei spre Polonia si Romania. Ucraina, un mare producator agricol mondial, obisnuia sa isi exporte produsele prin porturile de la Marea Azov si Marea Neagra…

- Aproximativ 1,25 milioane de tone de cereale si oleagionase se afla in continuare la bordul unor nave blocate in porturile ucrainene din cauza invaziei rusesti iar o parte din aceasta incarcatura ar putea sa se deterioreze in viitorul apropiat, a declarat vineri ministrul ucrainean al Agriculturii,…

- Invazia rusa ar putea reduce la jumatate recolta de cereale in Ucraina cu consecințe asupra aprovizionarii la nivel global, a anunțat ministrul ucrainean al Agriculturii, Mikola Solski, transmite AFP. ”Daca Ucraina a avut anul trecut o recolta de 106 milioane de tone de cereale, un record absolut, in…

- Noul ministru ucrainean al agriculturii, Mykola Solskyi, a declarat sambata ca abilitatea țarii sale de a exporta cereale se inrautațește pe zi ce trece și se va imbunatați doar daca razboiul cu Rusia se va incheia, transmite Reuters.

- Din cauza razboiului din Ucraina, agricultura europeana pare sa fie total data peste cap, iar tot mai multa lume incepe sa-și puna intrebarea ce se va alege de strategia “De la ferma, la farfurie” care le-a creat atatea griji fermierilor romani și nu numai. Ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas,…