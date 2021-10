Recoltă-record de grâu în România. Fermierii, îngrijorați de creșterea prețurilor la îngrășăminte și motorină Ministerul Agriculturii anunța o producție spectaculoasa de grau, iar semnele sunt bune și pentru celelalte culturi, unde nu s-a terminat campania de recoltare. Fermierii nu dau insa semne de bucurie, ci de ingrijorare, din cauza trimplarii prețurilor la ingrasaminte și creșterea costurilor cu motorina.Romania a inregistrat o producție totala de 11,44 milioane de tone de grau in acest an, fiind cea mai mare recolta inregistrata de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana - 2007, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, la solicitarea Libertatea.Producția de grau a consemnat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

