Stiri pe aceeasi tema

- A venit toamna, iar gandul gradinarilor zboara la viitoarele recolte din primavara, insa pentru asta trebuie luate niște masuri inca din iarna. Așadar, ce sa plantezi toamna in solar pentru ca pamantul sa fie sanatos in si moale in primavara. Secretul agricultorilor cu experienta. Ce siderate se planteaza…

- Programul „Litoralul pentru toți”, ediția cu numarul 42, va debuta, astazi, la 1 septembrie și se va desfașura pana la 30 septembrie. Turiștii sunt așteptați in vacanța la Mare cu prețuri care pot fi reduse și cu 70%, anunța Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Acest program se adreseaza…

- Prețurile europene la gazele naturale au crescut, in condițiile in care muncitorii care deservesc un proiect cheie de export din Australia se pregatesc pentru o greva care ar putea afecta semnificativ aprovizionarea globala in perioada premergatoare iernii. Luni dimineata, la hub-ul de gaze TTF de la…

- Scumpiri pe banda rulanta la pompa. Doar in ultima luna au fost peste 10 creșteri consecutive. Analiștii susțin ca și in perioada urmatoare șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar. Diferența se vede cel mai bine la un plin de mașina. De vina ar fi cererea crescuta de combustibil din timpul vacanțelor,…

- Prețurile la petrol au crescut constant in iulie și la inceputul lunii august, cel mai important indiciu pentru viitorul apropiat fiind ca atat Rusia cat și Arabia Saudita intra in toamna menținand limitarile la producțiile proprii.

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au crescut marti pentru a doua sedinta consecutiv, pe masura ce traderii evalueaza riscurile si incertitudinea cu privire la iarna urmatoare comparativ cu gradul ridicat de umplere a depozitelor de gaze, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Țigarile, alcoolul si sucurile cu zahar s-ar putea scumpi de la 1 septembrie. Tot din toamna, am putea ajunge sa platim mai mult pentru vacanțe sau mesele la restaurant. Deficitul bugetar este destul de mare, astfel ca guvernanții cauta soluții pentru a face rost de bani. Mai exact, Ministrul Finantelor…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date marti, 13 iunie, publicitatii. ”Indicele…