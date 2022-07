Stiri pe aceeasi tema

- Recoltatul graului s-a incheiat in Romania, intreaga productie este inmagazinata, iar cantitatea obtinuta va asigura necesarul de consum al tarii, dar si disponibilitati pentru export, a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.„Cu siguranta o sa avem paine,…

- Producția de orz este mai mica, in acest an, cu 20%, fața de anul 2021, cand se atingea un nivel de 1,88 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Orzul merge in mare parte la export, Romania fiind al doilea mare exportator de orz din UE, cu 1,735 milioane…

- Romania, cu medalia de aur cucerita vineri de David Popovici la 50 m liber, a ajuns la un bilant de sase medalii, patru de aur si doua de argint, si ocupa locul trei in clasamentul pe natiuni la Campionatele Europene de inot pentru juniori din Otopeni, dupa Polonia si Ungaria.Pe primul loc, dupa patru…

- In fata agresiunii ruse coordonarea transatlantica a fost una „impecabila si trebuie sa continue sa fie astfel”, a transmis vineri Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe, in cadrul mesei rotunde „Black Sea Security Summit”. Potrivit acestuia, formatul Bucuresti 9, lansat de presedintele Klaus…

- Evacueaza milioane de ucraineni, ii conduc pe liderii straini in vizita la Kiev, transporta milioane de tone de cereale – caile ferate ucrainene joaca un rol esential de la inceperea invaziei ruse, in urma cu aproape patru luni, fiind practic „o a doua armata”, potrivit directorului general Oleksandr…

- Rafturile magazinelor din Romania sunt pline de cartofi și mere aduse din Polonia. Ei bine, se pare ca s-a intors roata: polonezii se plang ca in Polonia intra ilegal cartofi din Romania la prețuri mult mai mici decat cele practicate de ei. “Intermediarii cumpara cartofi din Romania, care sunt ceva…

- Toate privirile sunt pe razboiul din Ucraina, dar dincolo de victoriile sau infrangerile de pe terenul de lupta, in fundal se misca forte mult mai mari. Conflictul armat schimba asezarile de securitate in intreaga lume. Cum vede Franta rolul ei in viitoarea Europa si de ce nu ii vrea pe americani prin…

- Productia de cereale boabe anuntata de INS pentru anul 2021 a crescut cu circa 50% fața de anul precedent, de la circa 18 milioane tone la 27 milioane tone. In pofida unei scaderi marginale a suprafețelor cultivate (-1,2%) și a continuarii pandemiei, a contat in mare masura vremea favorabila, care a…