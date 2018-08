Stiri pe aceeasi tema

- Recolta de grau din acest an va fi „fara niciun dubiu" mai slaba decat anul trecut, sustine Laurentiu Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). „Cantitatea de precipitatii...

- Sparta Praga, cu Florin Nita, Alexandru Chipciu si Nicolae Stanciu integralisti, a fost invinsa in deplasare, 2-0, de sarbii de la Spartak Subotica, meciul contand pentru prima mansa a turului doi preliminar al Ligii Europa. Dupa meci, antrenorul Pavel Hapal si-a criticat jucatorii.

- Romania va avea anul acesta cea mai slaba producție de cartofi din ultimii zece ani, indica ultima prognoza a Comisiei Europene. Cu o producție medie de numai 14 tone la hectar, vom raporta cea mai mare scadere de...

- Alaltaieri, de exemplu, politistii au desfasurat o actiune in municipiul Iasi in urma careia au dat nu mai putin de 83 de sanctiuni, in valoare totala de 23.000 lei, dar au retinut si sase permise de conducere si au retras trei certificate de inmatriculare. „Un barbat in varsta de 54 de ani, din municipiul…

- Chiar daca pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș-Turda, s-au reluat lucrarile de mai bine de doua luni mobilizarea este foarte scazuta, iar in ritmul actual este puțin probabil ca lucrarile sa fie finalizate mai repede de anul 2022. Singura speranța este ca antreprenorul sa gaseasca mai mulți prestatori de…

- Ministrul Transporturilor este "veriga slaba" din al treilea Guvern PSD-ALDE> Lucian Șova nu se remarca doar prin gafele de presa, ci și prin bilanțul dezastruos la cel mai important capitol pentru dezvoltarea României: infrastructura de transporturi.

- Fostul prim-ministru Victor Ponta a declarat joi, la RFI, ca in PSD exista o "nemultumire uriasa" legata de modul in care Liviu Dragnea conduce acest partid si nu exclude posibilitatea ruperii coalitiei PSD-ALDE, aflata la...

- Intalnirea ministrilor Transporturilor si Fondurilor Europene cu reprezentanti ai celor mai importante firme de constructie de infrastructura rutiera si feroviara a avut loc la Ministerul Transporturilor dupa ce comisarul european Corina Cretu le-a transmis celor doi ministri o scrisoare in care se…