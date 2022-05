Stiri pe aceeasi tema

- Cu porturile ucrainene de la Marea Neagra blocate de Rusia, exportatorii de cereale care cauta sa foloseasca porturile de la Dunare se confrunta cu o crestere rapida si nejustificata a tarifelor, a afirmat marti Vadym Denysenko, consilier la Ministerul de Interne, transmite Reuters. Fii la…

- Ministerul ucrainean al Infrastructurii a emis un ordin de inchidere a porturilor Berdiansk, Mariupol, Herson si Skadovsk pana la preluarea controlului asupra acestora, anunta Ukrinform, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ucraina afirma ca Rusia a furat „cateva sute de mii de tone" de cereale din zonele pe care le controleaza, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ucraina a trimis pana acum in portul romanesc Constanta aproximativ 80.000 de tone de cereale, fiind asteptate sa soseasca cantitati si mai mari, a afirmat marti directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta, Florin Goidea, transmite Reuters. Fii la curent…

- Fermierii aradeni se asteapta sa vanda productia de rapita din acest an la un pret dublu fata de anul trecut, de 1.000 de euro pe hectar, in conditiile unei cereri foarte mari pe piata europeana si a unui deficit pe fondul crizei provocate de razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai…

- Fermierii europeni se pregatesc sa cumpere mai mult nutret modificat genetic din SUA si America Latina, dupa ce invazia ruseasca a intrerupt livrarile de porumb din Ucraina, transmite Bloomberg, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Este „destul de probabil" ca Ucraina, unul dintre cei mai mari exportatori de grau din lume, sa nu-și poata procesa recoltele sau sa exporte grau in acest an, in urma invaziei rusești, a declarat joi o sursa de la Palatul Elysee. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana ar putea decide o ridicare temporara a embargoului privind importul de cereale modificare genetic din SUA si America Latina, pentru a-i ajuta pe fermierii care au probleme cu perturbarile de aprovizionare create de razboiul din Ucraina, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii,…