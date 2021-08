Recolta de cereale din acest an a ajuns la 15 milioane tone, cu un record la producția de grâu Romania obtine in acest an o productie de grau de peste 11,33 milioane de tone, fiind cea mai mare recolta de la aderarea tarii la Uniunea Europeana, au anuntat, miercuri, reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Pana la data de 16 august 2020 a fost recoltata 98,54% din suprafata insamantata cu grau in 2020/2021, de circa 2,2 milioane hectare. Anul trecut, Romania a obtinut doar 6,4 milioane de tone de grau, recolta fiind diminuata cu peste 40% din cauza secetei. Cei mai buni ani din 2007 si pana in prezent, potrivit datelor transmise de MADR, sunt 2017, cu 10,03… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania obtine in acest an o productie de grau de peste 11,33 milioane de tone, fiind cea mai mare recolta de la aderarea tarii la Uniunea Europeana, au anuntat, miercuri, reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), citati de Agerpres . Pana la data de 16 august 2020 a fost…

- Pana astazi, 7 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.481 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 255 cazuri noi de…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 271 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- Meteorologii au emis duminica dimineața mai multe avertizari cod portocaliu și cod galben atat de canicula, cat și de vijelii și ploi torențiale, avertizarile fiind valabile duminica și luni. Cod portocaliu și cod galben de canicula pentru duminica In total, 23 de județe se afla duminica pana la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari Cod portocaliu si Cod galben de canicula, valabile marti si miercuri in total 29 de judete si Municipiul Bucuresti. Potrivit meteorologilor, in zilele de 13 si 14 iulie, in judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin va fi Cod…

- Pana astazi, 30 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.792 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 52 cazuri noi…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 65 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 379 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o…