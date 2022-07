Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca recolta de cereale ar putea sa se reduca la jumatate, in acest an, fața de volumele obișnuite, din cauza razboiului, ceea ce inseamna undeva la 40 milioane de tone. Liderul ucrainean a aratat intr-o declaratie pe Twitter ca „principalul obiectiv” al tarii este acela de a preveni o criza alimentara globala, fiind cautate și alte modalitati de a livra cereale, potrivit Mediafax. Dupa cum se știe, Ucraina, care este un furnizor global de cereale, are probleme sa-și livreze exporturile de marfuri, din cauza blocadei navale rusesti la porturile…