- In contextul echivalarii certificatului Covid, eliberat de sistemul electronic al Republicii Moldova cu cel emis in țarile Uniunii Europene, Autoritațile din Sanatate au ajustat structura codului QR conform standardelor UE. Ca urmare, toți deținatorii certificatelor Covid, emise de sistemul național…

- Centrul de vaccinare din fața Palatului Culturii s-a mutat in Palas, in galeria Auchan. Accesul este permis fara certificat verde sau test. In ultima perioada, ritmul de vaccinare a crescut chiar si de trei ori. Compania IULIUS continua sa sprijine personalul medical și campania naționala de vaccinare…

- Rusia este deranjata de faptul ca Occidentul, in principal UE, avanseaza in spatiul ex-sovietic, pe care il considera habitatul sau geopolitic natural. Pe de o parte, decidentii rusi vor sa contrabalanseze influenta sporita a UE in regiune, iar, pe de alta parte, sa modernizeze agendele de lucru ale…

- Primavara anului 2012. Opozitia de la acea vreme (USL) se pregatea sa darame Guvernul Ungureanu, depunand o motiune de cenzura in acest sens. PDL-istii erau insa foarte linistiti ca motiunea nu va trece, in pofida faptului ca multi traseisti faceau drumul intors de la PDL spre PSD, unii, mai putini,…

- RESITA – De curand, alesii locali au dat unda verde pentru amenajarea unui nou spatiu de relaxare si agrement in zona centrala a Resitei! Vesti bune pentru copii, bunici si parinti! Reabilitarea spatiilor publice este din nou in vizorul administratiei locale. In ultima sedinta a Consiliului Local, pe…

- Spatiul de acces situat intre cladirea care gazduieste Galeriile de Arta si imobilul de vizavi va fi inchis temporar, pana la receptia lucrarilor efectuate de firma care reabiliteaza spatiul respectiv.

- „Atat primavara, cat și toamna, sunt perioade unde se știe, concentrația acestor graunciori de polen crește foarte mult in atmosfera și produc efecte nedorite. Cei care sunt alergici mai ales simt acest lucru extrem de mult. Sunt studii efectuate care arata din pacate, ca de cel puțin 30 de ani, concentrația…

- Un avion C-17 Globemaster III a incalcat „masiv” spatiul aerian austriac vineri, 10 septembrie, sustine Ministerul Apararii de la Viena. Aeronava C-17 aparține Unitatii Multinationale de Transport Strategic care opereaza de pe Baza Aeriana Papa din Ungaria. „Ca un șofer pe contrasens” Se pare ca avionul…