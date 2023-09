Stiri pe aceeasi tema

- Google va solicita dezvaluirea utilizarii inteligenței artificiale in reclamele politice. Astfel, anunțurile electorale și de campanie electorala vor trebui sa precizeze clar daca folosesc conținut generat de inteligența artificiala, din luna noiembrie 2023. Google este prima companie de tehnologie…

- Institutul National pentru Sanatate si Excelența in Ingrijire din Marea Britanie a adoptat avizul pozitiv și a recomandat utilizarea a noua tehnologii de inteligența artificiala. Cu ele, medicii vor putea efectua radioterapia cu fascicule externe in cazul cancerului pulmonar, de prostata și colorectal.…

- Mai multe grupuri internationale de media, intre care AFP, The Associated Press si Gannett/USA Today, au facut apel la liderii politici si responsabilii din sector sa elaboreze un cadru juridic privind utilizarea inteligentei artificiale (IA) in domeniul informatiei, intr-o scrisoare publicata miercuri,…

- Poate ca ascensiunea inteligenței artificiale salveaza oligarhia tehnologica, dar traiectoria sa actuala ar putea sa ne grabeasca pașii spre ceea unii observatori numesc “computational autocracy”. Apple, Meta, Google și Microsoft par deja pregatite sa domine acest domeniu. Cu toate acestea, politicile…

- In 2017, cercetatorii de la sediul Alphabet din California, discutau la masa de pranz despre cum sa faca computerele sa genereze text mai eficient. In urmatoarele cinci luni, au facut experimente și, fara sa realizeze amploarea a ceea ce au descoperit, și-au consemnat concluziile intr-o lucrare intitulata…

- O „ultima" melodie a trupei Beatles, cu vocea regretatului membru John Lennon, va fi lansata in acest an datorita utilizarii inteligentei artificiale, a declarat Paul McCartney, potrivit Reuters. Intr-un interviu acordat BBC Radio 4 care a fost difuzat marti, McCartney nu a numit piesa, ci a spus ca…

- Google, parte a grupului Alphabet, si Microsoft insereaza reclame in experimentele lor de inteligenta artificiala fara a oferi o optiune de a renunta la participare, o abordare care a deranjat deja unele marci si risca o respingere suplimentara din partea industriei, au declarat cumparatorii de reclame…