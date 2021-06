Stiri pe aceeasi tema

- Bancile le recomanda clientilor sa fie atenti cu platile efectuate online, deoarece in cazul unei fraude, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora. Articolul Tentativele de frauda in mediul online s-au amplificat. Bancile atrag…

- FOTO ȘTIREA TA | De noaptea minții : bezna in Parcul Unirii pe timpul nopții și iluminat public funcțional pe timpul zilei FOTO ȘTIREA TA | De noaptea minții : bezna in Parcul Unirii pe timpul nopții și iluminat public funcțional pe timpul zilei In ultimele 24 de ore sistemul de iluminat public din…

- Potrivit datelor centralizate, site-ul www.realitatea.net a insumat, in luna mai, peste 8.541.000 de clienți unici și mai bine de 27.5 milioane de afișari.Cei mai multi cititori fac parte din categoria de varsta cuprinsa intre 25 și 34 de ani. Peste 55% dintre cititori sunt femei.Și comunitațile de…

- Incepand de joi la pranz, pana vineri la ora 9:00, vremea va fi instabila si se va racori in Bucuresti. Cerul va avea innorari si temporar, mai ales spre seara si in cursul noptii, vor fi averse si descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi 5 - 8 litri/mp si, posibil, peste 10 - 12 litri/mp.…

- Comitetul stiintific care supervizeaza campania de vaccinare impotriva covid-19 in Regatul Unit (JCVI) a recomandat vineri limitarea vaccinarii cu vaccinul AstraZeneca-Oxford la persoane in varsta de peste 40 de ani, dupa semnalarea a 242 de cazuri de formare a unor cheaguri de sange, relateaza AFP.…

- Necesitatea actualizarii legilor a aparut in contextul dezvoltarii fara precedent a gamblingului online și de pe mobil, comisia condusa de McArthur fiind acuzata ca nu a ținut pasul cu noile realitați din domeniu.Pentru a primi un bonus casino pe care il poate transforma in bani reali, tot mai mulți…

- In urma protestului care a avut loc in noaptea de 29/30 martie 2021, in municipiului Alba Iulia, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu și investigheaza posibile fapte de zadarnicirea combaterii bolilor. Ancheta polițiștilor vizeaza 3…