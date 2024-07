Reclamații în creștere la adresa companiei DAN Air: Pasagerii nemulțumiți de întârzieri și anulări de zboruri In ultima perioada, compania DAN Air se confrunta cu o creștere semnificativa a reclamațiilor din partea pasagerilor, care sunt tot mai nemulțumiți de zborurile amanate sau chiar anulate. Situația a atins cote alarmante, iar nervii pasagerilor au fost intinși la maximum de serie intreaga de probleme cu care s-au confruntat. Unul dintre cazurile cele mai […] The post Reclamații in creștere la adresa companiei DAN Air: Pasagerii nemulțumiți de intarzieri și anulari de zboruri appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

