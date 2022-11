Reclamă șocantă la KFC în Germania, cu trimitere la pogromul nazist „Kristallnacht” „Ziua de comemorare a nopții pogromului Reich-ului – Obțineți mai multa branza frageda cu pui crocant”. Este un mesaj pe care KFC l-a trimis utilizatorilor aplicației sale din Germania. KFC și-a cerut scuze dupa ce a trimis o reclama pe aplicația sa din Germania care face referire la Noaptea de cristal (Kristallnacht), pogrom organizat de […] The post Reclama șocanta la KFC in Germania, cu trimitere la pogromul nazist „Kristallnacht” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

