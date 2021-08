Stop alcoolului la volan, o actiune a politistilor rutieri constanteni

Totodata, politistii rutieri au constatat 6 infractiuni la regimul rutier, dintre care 3 pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, 1 pentru conducere sub influenta substantelor psihoactive si 2 pentru conducere fara permis. In noaptea de 7 8 august,… [citeste mai departe]