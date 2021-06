Stiri pe aceeasi tema

- 1. In ziua de 17 Iunie 2021 la ora 05:25:34 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 81km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km E de Brașov, 90km S de Bacau, 104km NE de Ploiești,…

- Miercuri, 16 iunie, in curtea spitalului "Matei Balș" din București, a avut loc primul concert din turneul NEW HOPE 2021; Unicitatea proiectului consta in realizarea unor serii de concerte in spitalele din Romania, in semn de recunoștința pentru cadrele medicale care au luptat impotriva virusului…

- CHIȘINAU, 14 iunie - Sputnik. Luni, la ora 12:54:06, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea de 3.1, la adancimea de zece kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79 de km E de Brasov, 91 de km NE de Ploiesti, 103 de km S de Bacau, 113…

- Turneul national "Pianul Calator" al pianistului Horia Mihail continua, la cererea publicului, cu spectacole programate in Slatina, Roman, Bucuresti, Bistrita si Chisinau, anunta organizatorii. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, dupa concerte sustinute in sapte orase din…

- Astazi, 22 mai, debuteaza la Piatra-Neamț turneul național Cupa Site Bau la tenis, organizat de Asociația Club Sportiv Orhideea. La competiție participa 36 de fete și baieți din categoria de varsta 16 ani din țara. Marius Caia, directorul ACS Orhideea din Piatra-Neamț, anunța premii in valoare de 2.000…

- Compania de Drumuri a platit catre constructori despagubiri de 686 milioane Cât ne costa neputinta din Transporturi : Compania de Drumuri a platit catre constructori despagubiri de 686 milioane lei Suma totala pe care o cer constructorii de la CNAIR este de 1,5 miliarde…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca cea mai buna rata de vaccinare este in Bucuresti, cu peste 30%, Capitala fiind urmata de judetele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu, Constanta, toate fiind peste media nationala.

- Roadshowul european de prezentare a autobuzului electric MAN Lion’s City E a facut, anul trecut, 78 de opriri in 15 țari europene. 148 de reprezentanți ai companiilor de transport au avut ocazia sa testeze acest model. Roadshowul de prezentare continua și anul acesta. Pe langa Romania, MAN Lion’s City…